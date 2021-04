Stedelijke werkhuizen in Oostende verzakken: "Ik geloofde mijn ogen niet" 

De verzakking komt omdat de gebouwen op een turflaag liggen en door de droogte zakt die laag weg. "Dat zorgt voor een onstabiele ondergrond", zegt schepen voor Stadsgebouwen, Björn Anseeuw (N-VA). "De vloer zakt weg, de muren zakken weg, muren moeten gestut worden: het is al 6 à 7 jaar aan de gang. De ondergrond is turf. Daardoor is de draagkracht hoog twijfelachtig. We moeten dit dringend aanpakken. Het is niet aangenaam werken, maar het blijft wel veilig voor het personeel."

De stad Oostende is van plan om een nieuw complex te bouwen voor 6,2 miljoen euro. De start van de werken is gepland in 2023.