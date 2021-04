Al meer dan 150 doden in Indonesië en Oost-Timor na doortocht tropische storm Seroja

Seroja trok de voorbije dagen over het oosten van Indonesië en ook over Oost-Timor even verderop. Een nieuwe balans, vrijgegeven door de overheden daar, zet het aantal slachtoffers nu op minstens 157.

De doden vielen onder meer op het Indonesische eiland Flores en op Oost-Timor, maar ook op verschillende kleine eilandjes in de buurt. Er zijn ook nog altijd tientallen vermisten. Volgens sommige bronnen zo'n zeventigtal.

De tropische storm veroorzaakte de voorbije dagen zware overstromingen en aardverschuivingen, waarbij tientallen huizen bedolven raakten onder modderstromen. Ook wegen, bruggen en een ziekenhuis werden beschadigd of vernield. Meer dan 10.000 mensen vonden tijdelijk onderdak in evacuatiecentra.

In Oost-Timor liep ook het presidentiële paleis onder water en ook een halve school werd opgeslokt door een rivier.

De ellende is mogelijk nog niet voorbij. "We riskeren nog extreem weer in de komende dagen", liet de woordvoerder van het Indonesische agentschap voor het beheer van natuurrampen verstaan. Storm Seroja zelf zet intussen koers naar de westkust van Australië.