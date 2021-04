Israëlische president geeft Netanyahu "onrealistische" opdracht: door justitie vervolgde premier mag regering vormen

Huidig premier Benjamin Netanyahu, van het rechtse blok rond Likoed, mag dat als eerste proberen. De Israëlische president Reuven Rivlin heeft hem vandaag aangesteld als formateur. Opvallend, Rivlin stak zijn eigen twijfels en scepsis over de slaagkansen niet zonder stoelen of banken. "Mijn gesprekken met de partijleiders doen mij concluderen dat niemand een realistische kans maakt om op dit moment een regering te vormen." Niettemin moest Rivlin besluiten dat Netanyahu tot dusver net iets meer steun geniet in het nieuw verkozen parlement dan zijn rivalen en uitdagers. Netanyahu krijgt nu 4 weken de tijd om een nieuwe regering te vormen, met mogelijk een verlenging van 2 weken.

Netanyahu is nu al de langst regerende premier in Israël. Hij is sinds 2009 onafgebroken aan de macht. Ook van 1996 tot 1999 was hij al eens premier.

Intussen is Netanyahu volop verwikkeld in een proces waarin hij terecht staat voor fraude en corruptie.