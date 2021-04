Wat is Helena en hoe werkt het? "Gratis digitaal gezondheidsportaal dat papieren voorschriften overbodig maakt"

Wie of wat is Helena?

"Helena is een gezondheidsplatform dat focust op de rechtstreekse communicatie van de zorgverlener met de patiënt", zo vertelt Jan Grauwels. Grauwels werkt voor Corilus, het bedrijf dat Helena oprichtte.

Corilus bouwt softwaretoepassingen voor de eerstelijnszorgverleners. Denk aan huisartsen, apothekers, tandartsen, kinesisten, maar ook diensten binnen woonzorgcentra. "Helena is ontstaan vanuit de noodzaak om op een veilige manier persoonsgegevens te kunnen delen met patiënten. Omwille van de GDPR-wetgeving (de Europese privacyregels) is het nodig om een beveiligd platform te creëren waarop dat kan. Een gewone e-mail is niet veilig genoeg", zo verduidelijkt Grauwels.

Het Helena-platform biedt volgens de makers een beveiligde omgeving om te communiceren en is gratis.

Registratie is strikt persoonlijk

Als patiënt kan je eenvoudig en gratis registreren op Helena. Het is als het ware je persoonlijke digitale brievenbus en archief voor medische documenten en gegevens. "Dankzij Helena kan je op een veilige manier communiceren met je huisarts of andere zorgverleners. Je kan voorgeschreven geneesmiddelen of andere artikelen met één klik te reserveren bij je apotheek. Dat is vlot en efficiënt", aldus Grauwels.

Je kan je aanmelden op verschillende manieren. Onder andere met je eID-kaartlezer of via itsme of door een code te vragen aan je zorgverlener.

Helena is er voor iedereen, van jong tot oud. Op voorwaarde natuurlijk dat je vertrouwd bent met online toepassingen. Elk gezinslid met een persoonlijk gsm-nummer en persoonlijk e-mailadres, kan Helena gebruiken. Aangezien je een persoonlijk gsm-nummer nodig hebt, kan je geen documenten van anderen raadplegen zoals die van je kinderen of je ouders. "In de eerste versie van Helena zijn de documenten strikt persoonlijk. We werken er aan om documenten van uw naasten die u toelating geven te kunnen raadplegen", zo staat er te lezen op de website van Helena.

Tweerichtingsverkeer tussen zorgverlener en patiënt

Er zijn ondertussen bijna 300.000 actieve patiënten en 10.000 zorgverleners die Helena gebruiken. Dat zal volgens Grauwels nog uitbreiden. "Meer mensen zullen het platform gebruiken. Ook de mogelijkheden gaan uitgebreid worden." Op dit moment vind je op Helena als een overzicht van je medische geschiedenis, je medicatieschema en je toegediende vaccinaties. Je kunt er laboresultaten en verslagen raadplegen. Je kan ook voorschriften en medische attesten terugvinden.

Binnenkort zal je er ook medische achtergrondinformatie kunnen terugvinden. Grauwels geeft daarbij enkele voorbeelden: "de kinesist zal je bijvoorbeeld oefeningen kunnen doorsturen en de dokter kan je vragen om zelf je bloeddruk te meten en de resultaten door te sturen via Helena. De communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt zal dus in twee richtingen werken."

"Nut bewezen in volle coronacrisis"

Het Helena-platform bestaat nu ongeveer anderhalf jaar, vertelt Jan Grauwels. "Het platform was gelukkig net klaar toen COVID-19 uitbrak. Zorgverleners hebben ons bedankt. Helena bleek toen bijzonder nuttig."

Zo moesten patiënten voor herhaalvoorschriften niet meer fysiek langsgaan bij hun arts. "Dat kon dankzij Helena perfect veilig vanop afstand. In ijltempo hebben we ook video-consultaties aan het platform toegevoegd om zorgverleners en patiënten nog beter te ondersteunen", zo stelt Grauwels.

Papieren voorschrift zal verdwijnen

Helena is een privé-initiatief maar of het papieren voorschrift op termijn zal verdwijnen is een beslissing van de overheid, zegt Jan Grauwels: "De overheid wil voorschriften op termijn uitsluitend digitaal maken. Daar dragen we aan bij. Op dit moment heeft een arts de keuze om nog een papieren voorschrift te geven of om digitaal te werken via Helena. Als je het via Helena krijgt, kan je het ook nog zelf afdrukken als je dat wil."

Je vindt meer informatie over het Helena-platform via deze link.

Vlaams Patiëntenplatform is positief

Inspecteur Sven Pichal polst bij het Vlaams Patiëntenplatform wat zij vinden van Helena. Woordvoerder Ilse Weeghmans is overwegend positief. "Helena is een goed initiatief. Het bevordert de communicatie tussen de patiënt en zorgverleners zoals huisartsen en apothekers. Het is een privé-initiatief dus we hopen dat het ook op langere termijn gratis blijft. Maar het werkt heel goed."