Kinderkamp Thof in Drongen opent zijn deuren: “Goed of slecht weer, we gaan ons amuseren" 

“Een paar weken geleden was ik op zoek naar vrijwilligers. Ik heb heel veel berichtjes ontvangen. Er hadden zeker 30 mensen gereageerd. Je ziet hoe open Vlaanderen is om te helpen. Nadien moest ik nog nadenken over hoe ik mijn bos in 2 zou splitsen, omdat de kinderen maar in groepjes van 10 mogen spelen. Mijn tuin is eigenlijk een bos. Ik mag ook de tuin van de buren gebruiken om meer ruimte te maken voor de kinderen."