Michel en Von der Leyen waarschuwen Erdogan over respect voor fundamentele rechten

"We willen samen op de ingeslagen weg verdergaan, maar dit is nog maar het begin van een proces", zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Punten die op de agenda staan zijn de onder meer de economische samenwerking, het managen van de migratiestromen uit het oosten en het faciliteren van de toegang van Turken tot Europa.



Het is de Europese Unie menens om de banden met Turkije opnieuw aan te halen, zeiden Michel en von der Leyen na hun ontmoeting met Erdogan. Er zat de voorbije maanden veel ruis op de lijn tussen Brussel en Ankara. Denk in de eerste plaats aan de gasboringen in de Middellandse Zee, die met name EU-lidstaten Griekenland en Cyprus irriteerden.