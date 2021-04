Navalny overgeplaatst naar ziekenafdeling in strafkamp

Eerder had de Russische dissident Aleksej Navalny geklaagd over zijn gezondheid die erop achteruitging. Hij heeft 38,1 graden koorts en een "ernstige hoest", maar gaat zijn hongerstaking niet beëindigen stond gisteren te lezen op zijn socialemedia-account, via zijn advocaten. Volgens Navalny zijn ook drie van zijn medegevangenen opgenomen in het ziekenhuis met tuberculose.



Maar het nieuwsagentschap Izvestia weerlegt dat er tuberculose heerst in het strafkamp waar Navalny verblijft. De oppositieleider zal volgens het agentschap worden getest op corona.