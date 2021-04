Nederlands vrachtschip in de problemen voor Noorse kust: golven van meer dan 15 meter, bemanning van boord gehaald

De Eemslift Hendrika, waarvan het Nederlandse vrachtbedrijf Amasus Shipping uit de Groningse gemeente Delfzijl mede-eigenaar is, raakte gisteren in de problemen voor de Noorse kust. Door de ruwe zee is de lading (onder meer enkele jachten) beginnen te schuiven, waardoor het schip overhelt.

In de loop van de dag werden 8 van de 12 bemanningsleden van boord gehaald met een helikopter en naar de Noorse plaats Alesund gebracht. De overige 4, onder wie de kapitein, bleven aan boord in een poging om het schip te stabiliseren. Maar uiteindelijk werden ook zij geëvacueerd.

Het schip vaart nu op automatische piloot, op meer dan 100 kilometer van de Noorse kust, maar het vermogen van de motor neemt naar verluidt af. De Eemslift Hendrika dreigt te kapseizen in de golven van meer dan 15 meter hoog. De Noorse kustwacht heeft nu een schip gestuurd om het in de gaten te houden. De Noren maken zich zorgen om het overige scheepvaartverkeer en de booreilanden in de buurt.

De Eemslift Hendrika is gebouwd in 2015, is 112 meter lang en 17 meter breed.

Bekijk hier enkele beelden van de reddingsoperatie, gefilmd door de Noorse kustwacht: