Op kinderboerderij Mikerf in Brasschaat lopen de kippen weer vrolijk rond in open lucht

In november voerde de overheid de ophokplicht in omwille van het vogelgriepvirus. Kippen en ander pluimvee moesten binnenblijven ofwel werden ze in een buitenhok met afdak gezet, waar geen vreemde vogels kunnen binnenvliegen. Zeker tijdens de wintertrek, worden er veel virussen meegenomen vanuit verdere landen door de vogels die trekken.

Bij kinderboerderij mikerf in Brasschaat waren ze er op voorzien. "Er is al verschillende jaren op rij een ophokplicht. We hebben daarom geïnvesteerd in een afgesloten buitenhok zodat de dieren ook naar buiten kunnen. Daar is iets meer ruimte", vertelt Evelien Van Boven van de kinderboerderij.