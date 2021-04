Na advocatuur, parket en politie nu ook arrestaties bij fiscus en stad Antwerpen na "operatie Sky": wat weten we nu al? 

Bij de actie werden op dinsdagochtend 9 maart 48 mensen opgepakt. Het federale dossier rond "operatie Sky" gaat over de verkoop en het gebruik van de telefoons van Sky ECC. 28 van de 48 verdachten werden meegenomen in kader van dat federale dossier. 11 van die 28 werden door de raadkamer op 12 maart verder aangehouden. Een week later werden nog eens 6 opgepakte mensen aangehouden, van wie twee naar huis mochten met een enkelband. In de federale dossiers werden ondertussen dus 17 mensen aangehouden.

20 van de 48 opgepakte verdachten werden doorgestuurd naar de lokale parketten van Antwerpen, Limburg, Charleroi, Luik en Oost-Vlaanderen. Die startten onderzoeken op basis van wat er precies in de gehackte berichten te lezen viel. Het zwaartepunt lijkt bij het parket in Antwerpen te liggen. De raadkamer daar bevestigde enkele weken geleden al de aanhouding van twee advocaten die werden opgepakt bij de actie op 9 maart. Maar er werden in Antwerpen ook nieuwe verdachten opgepakt en aangehouden, zoals een drugsagent, een parketmedewerkster en ook een onthaalmedewerkster van een ziekenhuis. Het parket van Antwerpen laat weten in totaal 14 nieuwe dossiers in de nasleep van "operatie Sky" te hebben opgestart, waarin tot op vandaag 15 verdachten zijn aangehouden.

In totaal zijn er dus in de federale en Antwerpse dossiers samen 32 mensen aangehouden. De meesten zitten in de cel, enkele van hen zitten hun aanhouding thuis uit met een elektronische enkelband.