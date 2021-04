Opluchting bij wielrenner Julien Vermote uit Kortrijk "Ik ben opnieuw prof"

Julien bleef al die maanden trainen en zich verzorgen, waardoor hij nu meteen kan starten. "Ik heb nooit opgegeven en ben blijven verder werken. Daar word ik nu voor beloond en daar ben ik heel tevreden mee. Het is een goede ploeg, een ploeg die aan het groeien is. Zij hebben zich ook al getoond de voorbije wedstrijden dat ze present zijn in de koers. Het is belangrijk om in een degelijke ploeg terecht te komen", vertelt Julien Vermote vanmiddag op Radio 2 West-Vlaanderen.