Corona-overtreder probeert politie om te kopen: "Duizenden euro's aangeboden om trouwfeest te laten doorgaan" 

Het was een druk weekend voor de politiezone Zennevallei. Zaterdagmiddag kreeg de politie een eerste melding binnen dat verschillende mensen in feesttenue een woning op de Pepingsesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw waren binnen gegaan. In de woning was er een trouwfeest bezig met zo'n dertig gasten. Een deel van de gasten probeerde bij aankomst van de agenten via het platte dak te ontsnappen.