Pot op het vuur veroorzaakt brand in appartement in Blankenberge

Het was 4 uur 's nachts toen het begon te branden in een appartementsgebouw in de Prinsenlaan in Blankenberge. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. In één van de flats had een pot op het fornuis vuur gevat. Het was de bewoner zelf die de brand opmerkte. Toen de brandweer aankwam was het al fel aan het branden in de keuken. De flat is onbewoonbaar. Ook op de tweede verdieping van het appartementsgebouw is er lichte schade. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.