Politiechef getuigt tegen agent die knie op nek van George Floyd drukte: "Buitensporig geweld en tegen onze regels"

Chauvin drukte daarbij zo'n 9 minuten lang zijn knie op de nek van Floyd. Daardoor kon Floyd niet meer ademen, wat hij ook verschillende keren kenbaar maakte. Uiteindelijk stikte en stierf Floyd.

Tijdens zijn getuigenis was politiechef Arradondo duidelijk: Chauvin overtrad de regels van het politiekorps als het over het gebruik van geweld gaat om een situatie te ontmijnen. Floyd had niet in bedwang gehouden moeten worden op de manier waarop Chauvin en zijn collega's dat deden, nadat hij al gestopt was met zich te verzetten en zeker niet toen hij in nood was, aldus Arradondo.

Volgens Arradondo was de manier waarop Chauvin handelde, door zijn knie op de nek van Floyd te drukken, "niet in lijn met onze opleiding". "En het maakte zeker geen deel uit van onze normen en waarden."