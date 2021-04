Wielerfans kunnen volgend jaar toch al uitkijken naar de Ronde van Vlaanderen in Brugge. Tomas Van den Spiegel: "Brugge verdient dat"

Ex-basketter Tomas Van den Spiegel woonde zelf een tijdje in Brugge. "De stad is een ideale vertrekplaats om naar de Vlaamse Ardennen te rijden. Welke West-Vlaamse gemeenten we daarbij zullen aandoen, moeten we nog bekijken. Onze parcoursbouwers gaan nu aan de slag." Wel al zeker is dat 't Zand in Brugge de verzamelplaats blijft voor de bussen en de Markt dienst zal doen om de wielrenners voor te stellen. Ook aan de finale in de Vlaamse Ardennen zal niets worden veranderd.