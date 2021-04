Rookmelder alarmeert gezin met 2 kleine kinderen (een kind van 5 jaar en een baby)

In Ravels, is rond 1 uur vannacht brand uitgebroken in een huis aan de Jachtweg. De elektriciteitskast was in brand gevlogen. Gelukkig hing er een rookmelder en zijn de bewoners, een gezin met 2 kleine kinderen, wakker geworden. Er is vooral schade aan de garage en de wasplaats, maar het huis is tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners zijn eerst bij de buren opgevangen, en daarna hebben ze de nacht bij familie doorgebracht.