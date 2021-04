Apotheker uit Bree over zelftesten: "Goede zaak dat ze enkel via apothekers verkocht worden"

Het was voor sommige Limburgse apothekers niet zo makkelijk om goedgekeurde testen te pakken te krijgen. Dus het zou kunnen dat niet elke apotheek er vandaag al heeft. Maar het is volgens hen wel een goede zaak dat dit soort testen enkel via de apotheek verkocht worden: "Ik denk zeker dat het in de beginfase een meerwaarde heeft dat de zelftesten via apothekers verkocht worden", zegt Joeri Vandijck, apotheker en voorzitter van het Limburgse apothekersverbond.