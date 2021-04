Theater op de Markt wordt verlengd van 4 naar 10 dagen: "Om publiek en artiesten ademruimte te geven"

De circuseditie van Theater op de markt in het Dommelhof in Pelt zal dit jaar 10 dagen duren in plaats van 4 dagen. Hierdoor kan het publiek meer gespreid worden, en dat zal gezien de coronasituatie ook in oktober nog nodig zijn volgens de provincie Limburg. Door het festival te spreiden, kunnen ook de artiesten en gezelschappen weer wennen om terug op het podium te staan, na de pandemie.