Vaccinatiecentrum Deinze start vandaag met "snelboeklijst": “Hebben het systeem dit weekend uitgetest”

De snelboeklijsten werken per leeftijdsgroep. Iemand van 25 kan dus niet eerder een vaccin krijgen dan een 80-plusser. “Het aantal mensen dat per dag zal worden opgeroepen is niet zo groot, omdat het echt gaat over de overschotten van vaccins die gaan gebruikt worden daarvoor”, zegt Vandenreyt.

Vandaag kunnen mensen zich alvast registeren voor zo’n lijst via een website van de Vlaamse overheid: QVax.be. Dat zal ook kunnen voor het vaccinatiecentrum in Roeselare. Morgen worden via die lijst de eerste mensen dan effectief opgeroepen, als er vaccins over zouden zijn. Het systeem komt er binnenkort ook bij de andere vaccinatiecentra in Vlaanderen.