Handige computerharry’s kunnen in een paar muisklikken voorsteken in de wachtrij op Qvax.be (maar het loont niet)

Wie een beetje handig is met computers kan in een paar muisklikken voorsteken in de lange wachtrij op Qvax.be. Dat is de online reservelijst om een coronavaccin te krijgen als er overschotten zijn in vaccinatiecentra. Voorkruipen heeft echter weinig zin: je zal pas aan de beurt komen als je leeftijdscategorie aan de beurt is. Bovendien zullen voorlopig alleen de vaccinatiecentra van Roeselare en Deinze met de Qvax-reservelijsten werken. De andere centra werken nog met hun eigen systeempjes.