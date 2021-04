Werd NMBS-personeel ingezet voor verkiezingscampagne Didier Reynders (MR)?

De feiten en details die in het boek op een rij worden gezet, roepen vragen op. Maar harde bewijzen dat Fontinoy of Reynders ook juridisch in de fout zijn gegaan, ontbreken. Enkel de onthullingen over het inzetten van NMBS-personeel voor de campagnes van Reynders, zouden Fontinoy wel eens in de problemen kunnen brengen.

"Dat is eigenlijk het meest beschuldigende element voor die figuur van Fontinoy," zegt De Vadder. "Maar het is een klein detail in vergelijking met de andere dossiers die in dit boek aan bod komen. Ik vergelijk het een beetje met Al Capone. Die maffiabaas is destijds nooit veroordeeld kunnen worden voor de moorden en misdaden die hij had gepleegd, maar wel op basis van fiscale fraude. Een heel klein vergrijp in vergelijking met al de rest."