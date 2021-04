Werfzeil aan gevel Antwerps stadhuis krijgt tweede leven: "Iedereen krijgt een stukje stadhuis mee naar huis"

Van het dekzeil zullen onder meer 10.000 'hanging bags' of een kleine opbergtasjes gemaakt worden. "Het opbergtasje zal je zowel binnen als buiten kunnen gebruiken. Het heeft de vorm van een grote enveloppe met een ring erdoor, die je kan ophangen om bijvoorbeeld je sleutels of telefoon in op te bergen, of zelfs om de vogels in je tuin te voederen", zegt Mallentjer.