16e eeuwse kapel op Heinkensberg in Wever erkend als waardevol erfgoed

De Onze-Lieve-Vrouw kapel in Wever werd gebouwd in 1573 en dat waarschijnlijk door de Spaanse generaal Don Dionysius Vicca. Als legeraanvoerder behaalde hij een overwinning op één van de legers van Willem van Oranje. Als dankbetuiging liet hij de kleine kapel bouwen. Intussen werd de kleine kapel al meermaals vergroot en gerenoveerd. In 2015 werd het dak nog volledig vernieuwd en geïsoleerd, een renovatie die gebeurde op kosten van de gemeente en de kerkfabriek. Door de erkenning als waardevol erfgoed door de deputatie van Vlaams-Brabant kunnen er in de toekomst subsidies aangevraagd worden, wat een opsteker is voor de kerkfabriek.

