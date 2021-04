Zware brand in tuinbedrijf in Westkapelle: "Hou ramen en deuren dicht"

De brand ontstond even na 14 uur in het tuinbedrijf Warnier. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk, maar vast staat dat het om een zéér zware brand gaat. Er zijn gelukkig geen gewonden. Het vuur sloeg ook al over naar 2 andere bedrijven, zegt burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen): "Intussen zijn we 2 uur later en is de brand door de harde wind overgeslagen naar 2 andere panden; Knokke Storage, een storagebedrijf en Wild Spirit, een meubelbedrijf. Voorlopig is alles onder controle, maar het eerstvolgende uur zal het nog hard waaien, dus de brandweer blijft standby om te voorkomen dat het vuur nog overslaat naar andere bedrijven".

Er wonen ook mensen in de bedrijvenzone, zij moeten hun ramen en deuren gesloten houden. Op het eerste zicht worden er geen gevaarlijke of giftige stoffen verbrand. Ook De Lijn ondervindt hinder van de brand. Momenteel is het AZ Zeno Knokke en het vaccinatiecentrum in Knokke niet bereikbaar met lijn 41 en 44. Dat zal ook nog enkele uren duren.