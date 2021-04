Vorig jaar 10 schepen die met vervuilende brandstof voeren betrapt via stikstofmeting: "Pionierswerk"

Het sniffervliegtuigje volgde ook de aanvaring op tussen 2 tankers in mei vorig jaar. 2 dagen lang dreef er toen olie op zee, gelukkig zonder veel erg. Verder zijn zo 10 olieverontreinigingen ontdekt. Dit wordt dan verder onderzocht in de haven waar het schip aanmeert. Een keer ging het om een toegelaten lozing van zonnebloemolierestanten, in sommige andere gevallen ging het om lozing van olie of andere schadelijke vloeistoffen. De cijfers tonen wel aan dat het aantal olieverontreinigingen het laatste decennium sterk verminderd is.