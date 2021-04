100 jaar geleden: Belgische vrouwen mochten voor het eerst gaan stemmen (behalve prostituees en overspelige vrouwen)

In die discussies was het merkwaardig genoeg de katholieke partij die het vrouwenstemrecht verdedigde. Merkwaardig, want die partij benadrukte toen nog sterk dat de voornaamste rol van de vrouw thuis en in het gezin lag.

De vooraanstaande, zeer conservatieve katholiek Charles Woeste, die zich zowat tegen alle democratische en sociale hervormingen had verzet, werd zelfs een van de grootste pleiters voor vrouwenstemrecht. De reden daarvoor was eenvoudig. In het katholieke België gingen de vrouwen veel getrouwer naar de kerk dan mannen. De katholieke partij rekende dan ook op de stemmen van vrouwen in een tijd dat die partij de openlijke steun had van de kerk. Op de kansel waarschuwden priesters ervoor dat het zonde was om op andere partijen te stemmen. Voor de andere partijen betekende dit juist een bezwaar.

De liberalen waren hevig tegen vrouwenstemrecht omdat, zoals ze zeiden, de vrouwen in feite de stem zouden uitbrengen van de pastoor bij wie ze gingen biechten. Wat de socialisten betrof, die hadden al sinds 1891 vrouwenkiesrecht in hun programma, maar in de praktijk vreesden ook zij de invloed van de clerus. Daarom stelden ze voor het stemrecht aan vrouwen geleidelijk toe te kennen.