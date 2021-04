3 maanden na de brexit: hoe zit het met de verwachte rampscenario's?

Voorlopig is de uitvoer in de omgekeerde richting minder hard getroffen, in januari zakte die met 28%. Vlaamse bedrijven spreken volgens VOKA van een daling van maar 6 procent. Ook daar is een verklaring voor te vinden: uit angst voor het scenario van de "lege winkelrekken" - het Verenigd Koninkrijk importeert 40% van zijn verse voeding uit de EU - hebben de Britten de controles op hun grondgebied stilzwijgend uitgesteld tot 2022. Voorlopig geen wachrijen dus in Calais of Zeebrugge.