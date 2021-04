Algemene Inspectie: "Maak publieke databank over politiegeweld"

Eerste vaststelling: België is de Verenigde Staten niet. Bij ons wordt in de opleiding meer aandacht besteed aan geweldbeheersing, in de VS meer aan schietoefeningen. Amerikaanse agenten mogen ook sneller schieten, onder meer omdat de kans groter is dat ze tegenover een gewapende verdachte staan. De politie in de VS is ook meer versnipperd, en er is minder toezicht op. Allemaal punten dus waar België een betere aanpak lijkt te hebben. Betekent dat dan ook dat er in ons land minder politiegeweld is? Wel... dat weten we niet. In de Verenigde Staten stierven in 2019 officieel 1009 mensen door een tussenkomst van de politie, of 33,5 per tien miljoen inwoners. Voor ons land bestaan er geen duidelijke cijfers. In één rapport is sprake van 2 mensen die werden doodgeschoten door de politie. Dat komt ongeveer overeen met het cijfer voor Nederland, waar sprake is van 2,3 doden per tien miljoen inwoners. Maar het Belgische cijfer is dus lang niet volledig. Dat gebrek aan cijfers bleek ook al uit een "Podvis"-podcast die we maakten over het probleem.

Hieronder kun je de "Podvis" over de relatie tussen Brusselse jongeren en de politie herbeluisteren. De tekst gaat daaronder verder: