VS-president Biden hervat hulp aan Palestijnen en draait daarmee beslissing van voorganger Trump terug

De regering-Trump blokkeerde bijna alle hulp nadat ze de banden met de Palestijnse Autoriteit in 2018 had verbroken. De stap werd algemeen gezien als een poging om de Palestijnen te dwingen met Israël te onderhandelen op voorwaarden die de Palestijnse leiding als onaanvaardbaar zag. Het was voor de Palestijnen ook onacceptabel dat Washington Jeruzalem als de hoofdstad van Israël erkende.

In 2017 vloeide er nog 365 miljoen dollar uit de VS naar de UNWRA. Eind maart was er al 15 miljoen dollar aangekondigd voor de strijd tegen corona in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever.