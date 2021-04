Amerikaanse staat Arkansas verbiedt als eerste behandeling minderjarige transgender personen

De gouverneur van Arkansas heeft zijn veto gebruikt om de omstreden wet tegen te houden, hij had het over te veel inmenging door de autoriteiten en pleitte voor meer tolerantie.



Maar in de christelijk en conservatieve zuidelijke staat heeft een meerderheid van het parlement dat veto van de gouverneur verworpen. In het Huis stemden namelijk 72 kamerleden voor en 25 tegen. In de Senaat waren er 25 voorstanders en 8 tegenstanders. De wet kan ten vroegste eind juli in werking treden.