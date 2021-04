Antwerp 10 miles dit jaar in een virtueel jasje: "Lopen in je eigen buurt, maar dankzij app wel met de typische sfeer"

Ook wie een kortere afstand wil lopen, kan terecht op het virtuele evenement. Zo is er ook een "short run" voorzien van 6 kilometer. Op de fysieke wedstrijd in oktober zal daarvoor een nieuw parcours langs het water voorzien worden, langs het Galgenweel. "Het is nog afwachten hoe de situatie rond corona zal evalueren, maar we kijken er ook heel erg naar uit om iedereen op 10 oktober weer fysiek te verwelkomen", besluit Huyberechts.

Inschrijven voor de virtuele Antwerp 10 miles kan vanaf nu, via de website van het evenement. Wie dat doet, krijgt ook een goodiebag opgestuurd.