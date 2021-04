Antwerpse haven krijgt extra meldpunt tegen fraude of drugssmokkel

In de Antwerpse haven zijn 200 expeditiebedrijven actief. Expeditiebedrijven regelen het transport van goederen via schepen of vrachtwagens. Met het meldpunt willen de Antwerpse expediteurs voorkomen dat ze namaakproducten of drugs binnenbrengen in de haven van Antwerpen.

Ze hebben er alle belang bij om illegale handel te vermijden. Want wanneer er bijvoorbeeld drugs of namaakproducten via hun transport ons land binnengeraakt, worden zij vaak als medeplichtige veroordeeld.