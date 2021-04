Kunnen Belgen jarenlang conflict over water van de Nijl oplossen? Onderzoekers bedenken plan voor Grote Renaissancedam

Maar het blijft theorie en de geopolitieke realiteit is toch even anders, beseffen ook de onderzoekers. Langdurige samenwerking op vlak van energie en waterbevoorrading is moeilijk in een onstabiele regio als de Hoorn van Afrika.



De tijd voor een oplossing dringt wel, want het regenseizoen komt eraan en dan zal Ethiopië het reservoir beginnen te vullen. "Dat zal vier tot zeven jaar duren en ligt heel gevoelig, want tijdens die periode zal er minder water naar Soedan en Egypte stromen", zegt Sebastian Sterl. "Het is dus belangrijk dat er snel een oplossing komt."

Maar net dat is een zeer heikel punt in de onderhandelingen: de snelheid waarmee Ethiopië het reservoir vult. "Daar hebben wij geen oplossingen voor," geven de onderzoekers toe, "onze studie gaat over de waterhuishouding op lange termijn."