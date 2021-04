Stuurloos Nederlands vrachtschip voor Noorse kust wordt geborgen door Boskalis, bedrijf dat meehielp op Suezkanaal

Nadat alle bemanningsleden van het schip waren gehaald, voer de Eemslift Hendrika op automatische piloot, al kreeg het al snel ook met motorproblemen te maken. Volgens Boskalis ziet het ernaar uit dat de motoren van het schip inmiddels zijn uitgevallen.

"Het dobbert en drijft in de richting van de kust", vernam de NOS bij de woordvoerder van het bedrijf, die eraan toevoegde dat het schip binnen de 12 uur op de Noorse kust zou kunnen varen. Al is dat door de windrichting en de stroming lastig te voorspellen.

De Eemslift Hendrika, waarvan het Nederlandse vrachtbedrijf Amasus Shipping uit de Groningse gemeente Delfzijl mede-eigenaar is, is gebouwd in 2015. Het schip is 112 meter lang en 17 meter breed. Het was vanuit Bremerhaven in Duitsland op weg naar Kolvereid in Noorwegen.