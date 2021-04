Binnentuinen worden romantisch decor voor huwelijken in Sint-Laureins

Om de trouwers in spe dat perspectief te geven, is er het idee om de tuinen open te stellen. "Als het mooi weer is, kan dat toch heel romantisch zijn? We hopen dat koppeltjes daardoor hun huwelijk niet langer uitstellen en toch de stap zetten", zegt Bonamie nog.

Morgen bekijkt de gemeenteraad of ze de twee binnentuinen voor huwelijksplechtigheden kan aanbieden. Vanaf mei zou het dan mogelijk zijn om te trouwen in openlucht in Sint-Laureins en in Watervliet.