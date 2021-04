Boodschap in pillenflesje voor overleden moeder spoelt aan op strand De Panne: "Ik voel me schuldig dat ik de brief las"

De vrouw die de brief schrijft, richt zich rechtstreeks aan haar overleden moeder. "Ze praat over wat corona allemaal teweeg heeft gebracht en dat ze het moeilijk heeft met het feit dat ze niemand mag knuffelen. Er staan heel erg persoonlijke zaken in, onder meer over haarzelf en dat van haar familie en kinderen. Het lijken dingen die ze sowieso in volle vertrouwen aan haar moeder had willen vertellen. Ik merk dat ze een enorm hechte band hadden. Ik voel me er zelf niet zo goed bij dat ik het helemaal gelezen heb, want dit was niet voor mij bestemd”, zegt Isabelle die de brief vond.