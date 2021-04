Camera's leggen 500 sluikstorters op beeld vast in regio rond Kortrijk, Waregem en Zwevegem

De afvalintercommunale IMOG zette het afgelopen jaar 5 verborgen camera's in om sluikstorters te betrappen. Die camera's worden afwisselend ingezet in de steden en gemeenten waar IMOG actief is. In 2020 werden maar liefst 500 sluikstorters betrapt, 121 daarvan kregen al een GAS-boete. De meeste sluikstorters werden betrapt in Kortrijk en Waregem. De camera's registreren de sluikstorters, daarna is het aan de politie om hen te identificeren.