Grondwettelijk Hof vernietigt wet op bijhouden van telefoondata: wat betekent dat voor jou? En voor politie en parket?

Speurders zijn dan ook niet tevreden met deze evolutie. "Als onderzoeksrechter ga ik uiteraard deze rechtspraak moeten naleven", zegt Philippe Van Linthout. Hij is onderzoeksrechter in Mechelen en co-voorzitter van de vereniging van onderzoeksrechters en reageerde in oktober al in "De wereld vandaag" op Radio 1 toen Europa zich negatief over de dataretentiewet uitsprak. "Maar ik zit wel met de handen in het haar. Want in de meeste van mijn dossiers heb ik die data echt wel nodig. Als er bijvoorbeeld een lichaam wordt gevonden, dan gaat men uiteraard DNA-sporen en vingerafdrukken zoeken, maar standaard gaat men ook zoeken: wie is daar in de buurt geweest, met wie heeft het slachtoffer contact gehad? En dat zorgt er heel vaak voor dat verdachten in beeld komen. Als we die data niet meer hebben, gaan we dat niet meer kunnen doen. Ook voor de war on drugs is dat relevant: als we een vrachtwagenchauffeur tegenhouden met drie ton cocaïne in zijn container, dan zullen we niet meer kunnen achterhalen met wie hij contact heeft gehad."