Dendermonde zoekt kunstenaars om basketbalpleintje aan te pakken: "Er zijn weinig limieten"

Streetartkunstenaars kunnen tot 2 mei een ontwerp doorsturen. Een ontwerp moet aan weinig of geen voorwaarden voldoen, behalve dat de belijning van het basketbalveld nog aanwezig moet zijn. “Verder krijgen de artiesten min of meer carte blanche. Ik denk dat we de artiesten hun inspiratie de vrije loop gaan laten gaan, daarom wil ik niet al te veel limieten opleggen”, aldus Van Buggenhout.

Het project maakt deel uit van het streetartfestival Viewmasters, waarbij kunstenaars ook 40 gevels en 5 electriciteitskasten gaan beschilderen in deelgemeente Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Het is de bedoeling dat mensen alle streetart vanaf 3 juli kunnen bezichtigen op een parcours. In aanloop daarnaar worden workshops georganiseerd die mensen leren hoe je zelf streetart kan maken.