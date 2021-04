Bestuurder aangereden door vrachtwagen na slippartij in Mechelen: 1 dode en 1 persoon in kritieke toestand 

Rond 6.30 uur is er een dodelijk verkeersongeval gebeurd in Mechelen, op de aansluiting van de R6 naar de E19 in de richting van Brussel. Verschillende voertuigen zijn er geslipt en een persoon is aangereden door een vrachtwagen. De persoon overleed ter plaatse. Er zijn nog andere slachtoffers overgebracht naar het ziekenhuis, van wie één persoon in kritieke toestand. In totaal zijn er 6 voertuigen betrokken bij het ongeval.