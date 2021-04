Een coronavaccin voor je huisdier: nuttig of nonsens?

Om te weten of een coronavaccin nuttig kan zijn voor huisdieren, moeten we eerst weten hoe groot de kans is dat ze besmet raken met COVID-19. Volgens wetenschapsjournalist Koen Wauters zijn er al gevallen bekend: “Bij zowel honden als katten zijn antistoffen tegen het virus aangetroffen. Dit betekent dat deze dieren besmet zijn geweest met het virus. Bij enkele honden en katten is het virus zelf aangetroffen.”

Wie besmet wie?

Hoe hebben ze die besmetting dan opgelopen? “De dieren zijn zeer waarschijnlijk door hun eigenaar met corona besmet. He zieke baasje heeft dus de dieren besmet. Maar de dieren hebben weinig klachten en er zijn ook geen overlijdens bekend,” stelt Wauters gerust.

Maar er zijn ook gevallen bekend waarbij mensen besmet raakten door dieren. "Deze besmettingen hebben plaatsgevonden op nertsenbedrijven waar nertsen besmet waren met het virus. Mogelijk hebben enkele medewerkers via de nertsen het virus opgelopen." Maar volgens Wauters is de kans dat je besmet raakt door een dier veel kleiner dan de kans op besmetting door een mens.

Wat dan met het vaccin?

De kans dat je met het coronavirus besmet raakt door je huisdier is dus klein. Wat is dan het nut van het coronavaccin voor huisdieren dat in Rusland is goedgekeurd? "Ik zie weinig nut. Zo'n vaccin kan misschien wel nuttig zijn in een professionele context."

In Nederland zijn duizenden nertsen afgemaakt omdat er bij de nertsen ook een gevaarlijke variant van het virus is opgedoken. "Het vaccin kan dus eventueel gebruikt worden om nertsen in fokkerijen te beschermen. Maar met een vaccin dat tussen de 15 en de 30 dollar zal kosten, is het maar de vraag hoe interessant het dan nog is."

Risico vermijden

Huisdieren lopen dus minder risico om zwaar ziek te worden wanneer ze toch besmet raken met het coronavirus. Maar volgens Koen Wauters ga je toch best in quarantaine zonder kat of hond. "Er wordt geadviseerd om contact met je huisdier zoveel mogelijk te vermijden wanneer je besmet bent met het coronavirus. Dat betekent: je hond of kat niet knuffelen en je zeker niet laten likken."