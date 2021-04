Een studentenkot is het goedkoopst in Kortrijk

De cijfers komen van het CIB, de beroepsvereniging van vastgoedmakelaars. Die kwam tot het besluit dat Kortrijk de goedkoopste studentenstad is voor een kot. Vorig academiejaar betaalde je in Vlaanderen gemiddeld 426 euro per maand voor een kot. In Kortrijk was dat "maar" 364 euro. Dat is zo'n 70 euro per maand minder en in vergelijking met de duurdere koten in Leuven, Hasselt en Antwerpen zelfs 100 euro minder.

In Gent betaal je gemiddeld 70 euro meer per maand. Opvallend is wel dat Kortrijk wellicht aan een inhaalbeweging bezig is. De kotprijzen in Kortrijk stijgen sneller dan elders: met 16 procent in 2 jaar, tegenover gemiddeld 9 procent in Vlaanderen. In Brussel daalden de kotprijzen zelfs, met 2 procent.