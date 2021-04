"E314-held" beschermt vader en peuter met eigen vrachtwagen na ongeval op de snelweg

"Toen stond die vader daar met dat kind in de sneeuw", gaat Haaijer verder. "Ik heb dan de deur van mijn cabine opengegooid en gezegd dat hij moest instappen. Ik was uiteindelijk te laat in de fabriek in Duitsland, maar dat maakt me niet uit. Ik vond dit belangrijker. Vrachtwagenchauffeurs hebben niet altijd een goed imago maar dit hoort ook bij ons werk vind ik. Met onze vrachtwagens kunnen we zeker helpen als er een ongeval is gebeurd", zegt Haaijer.

(Lees verder onder de foto)