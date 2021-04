Eerste klimaatspeelplaats in het land ligt in Kortrijk: "Kinderen willen niet meer naar huis om 16 uur"

Het is niet voor niets een klimaatspeelplaats geworden. Cédric Ryckaert: "Het is eigenlijk een mix tussen verharding, met veel plek voor sport. De andere helft is onthard, met zand en kiezeltjes. Veel speeltoestellen en groen. Intussen hebben we ook papa's die hier bijen kweken, daardoor hebben we onze eigen honing. We hebben ook onze eigen moestuin en kippen. Ik denk dat dat wel de toekomst is voor scholen. Zo kunnen we mee impact hebben op de klimaatverandering."