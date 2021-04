Eerste Scheldeprijs voor vrouwen met "normale" prijzenpot: "Winnares krijgt soms amper 50 euro"

Druyts vindt het een opsteker dat er voor het eerst een Scheldeprijs voor vrouwen doorgaat. "Dit is een heel mooi initiatief. Voor mij is de Scheldeprijs een meerwaarde in mijn voorjaarsprogramma. Ik rij nu een wedstrijd op de wegen waar ik ook train. Mijn hele familie woont in de buurt, mijn broer zelfs op het parcours. Ik hoop een glimp van hen op te vangen en misschien beter te presteren." De organisatie benadrukt dat je de wedstrijd het best op televisie volgt en niet langs het parcours gaat staan omwille van corona.