Europees Geneesmiddelenbureau: geen leeftijdsgrens voor AstraZeneca, zeldzame trombose wel mogelijke bijwerking

Het EMA laat weten dat de zeldzame nevenwerking kan optreden binnen de twee weken na vaccinatie. Tot nu toe zijn de meeste gevallen van de zeldzame nevenwerking van een bloedklonter met een laag aantal bloedplaatjes opgedoken bij vrouwen onder de 60 jaar oud.



Maar specifieke risicofactoren, zoals leeftijd of geslacht, zijn nog niet bevestigd. Het EMA stelt daarom vooralsnog geen leeftijdsgrens in voor het toedienen van het vaccin.



Het Europees Geneesmiddelenbureau benadrukt daarbij dat het algemene voordeel van het toedienen van het vaccin nog altijd opweegt tegenover het nadeel van de zeldzame nevenwerking.



Alle Belgische ministers die bevoegd zijn voor Volksgezondheid zitten momenteel bijeen om te bekijken wat ze met de bevindingen van het EMA zullen doen, met name of er al dan niet een leeftijdsgrens komt in ons land.