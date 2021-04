"Euhm...": Turks president Erdogan biedt EU-Commissievoorzitter Von der Leyen geen stoel aan tijdens bezoek

Ook professor Jonathan Holslag, expert internationale betrekkingen, zag het beeld passeren. Hij spreekt van een vernedering voor mevrouw Von der Leyen. Holslag maakt de vergelijking met het bezoek van de Europese topdiplomaat Josep Borrell enkele maanden geleden aan Moskou. Net op het moment van dat bezoek wees Rusland enkele Europese diplomaten het land uit, wat Borrell in een zeer ongemakkelijke positie plaatste.

"The world is changing indeed", schrijft professor Holslag op Twitter. "Internationale spelers rondom de Europese Unie, zoals China, Rusland, landen uit het Midden-Oosten en Turkije dansen hoe langer hoe minder naar de pijpen van het normatieve Europa. Mensenrechten en waarden als gendergelijkheid worden steeds meer gecontesteerd. De ontmoeting gisteren is nog maar eens een bewijs daarvan", legt Holslag uit.

Volgens hem zal dit incident de toekomstige relaties evenwel niet verder onder druk zetten. "Waarschijnlijk niet. Europa merkt dat het steeds vaker Turkse acties door de vingers moet zien om samenwerking met Turkije op vlak van migratie veilig te stellen. Hoewel von der Leyen in de persconferentie stelde dat er niet te onderhandelen valt over mensenrechten, zal de EU sommige dingen waarschijnlijk moeten accepteren", aldus professor Holslag.

Had Europees president Michel op het moment zelf niet meer moeten doen? "Hij had een subtiel signaal kunnen sturen", vindt Holslag. "Michel ging vrij passief zitten zonder enig bezwaar. Anderzijds: een protocol is een protocol. Dat werd door de Turkse autoriteiten beslist. Michel en Von der Leyen waren in Ankara met een duidelijke opdracht: de banden met Turkije weer versoepelen. Weglopen of boos worden stond dus niet meteen in het draaiboek."