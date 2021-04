Fruittelers kijken bezorgd naar komende nacht: “De grond geeft nog niet genoeg warmte af”

Vannacht zal het de koudste nacht zijn van de week, het kwik daalt tot -3 graden. En dat is een temperatuur die fruittelers op dit moment wat vrezen. Of er mogelijk schade zal zijn aan de beginnende bloesems hangt af van lokale omstandigheden, maar ook van de grond waar de bomen op staan. Dany Bylemans van Proefcentrum Fruit in Sint-Truiden: “De grond is op dit moment heel nat en heel verzadigd. En daardoor wordt er minder warmte afgegeven zoals normaal het geval zou moeten zijn.”