Gemeenschapsonderwijs gaat eindtermen actief verdedigen voor Grondwettelijk Hof

Nieuw is dat het Gemeenschapsonderwijs actief voor de eindtermen zal pleiten in de procedure bij het Grondwettelijk Hof. "Bij een procedure bij het Grondwettelijk Hof kan je als belanghebbende partij tussenkomen", zegt Raymonda Verdyck van het GO!."Gezien het belang en de impact op onze scholen hebben we beslist om tussenbeide te komen in de procedure van de eindtermen, op het ogenblik dat het Katholiek Onderwijs naar het Grondwettelijk Hof zal stappen."

Het GO! komt in deze juridische procedure dus lijnrecht tegenover het Katholiek Onderwijs te staan. Maar van een nieuwe schoolstrijd wil Verdyck niet weten. "We komen gewoon als partij tussenbeide in het belang van onze leerlingen. We willen dat de continuïteit in de scholen gegarandeerd kan blijven. Iedereen is volop bezig het nieuwe schooljaar voor te bereiden met nieuwe leerplannen en met nieuwe eindtermen. We willen dat de overstap van de eerste naar de tweede graad op een goede manier kan verlopen. Vandaar dat we het belang van onze scholen, leerlingen en leerkrachten verdedigen".