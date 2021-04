Vrouw die in Ter Kamerenbos omver werd gelopen door politiepaard: "Was bewusteloos, dus dit had slechter kunnen aflopen"

"Ik heb het niet zien aankomen, want ik was mijn t-shirt aan het uitdoen, omdat dat door de tussenkomst van het waterkanon nat was geworden, en ik het koud had gekregen", vertelt ze. "Maar de paarden zijn me rakelings gepasseerd. Ik ben meteen buiten bewustzijn gegaan, en ik herinner me na die klap en mijn val nog weinig."

Barbara weet enkel nog dat mensen zich rondom haar verzamelden. Haar verwondingen blijken mee te vallen. "Ik heb als bij wonder niets gebroken, maar ik heb wel kneuzingen en verwondingen aan mijn rug, rechterschouder en zijkant. Maar ik kan gelukkig nog stappen, dus ik heb veel geluk gehad. Want dit had allemaal veel erger kunnen zijn. Paarden zijn het gewend om obstakels te ontwijken: dat is mijn geluk geweest, dat de dieren over mij heen zijn gesprongen."